UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di mercoledì 9 settembre 2020

anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 9 settembre 2020:Leggi anche: Una Vita anticipazioni: MARCIA racconta a FELIPE il suo triste passato e…Un banale imprevisto fa sì che Serena (Miriam Candurro) non possa assistere alla recita della figlia Irene (Greta Putaturo). Viola (Ilenia Lazzarin) dimostra ancora una notevole ostilità nei confronti del marito Eugenio (Paolo Romano). Filippo (Michelangelo Tommaso) e la piccola Irene trovano il modo di far comunque vedere lo spettacolo a Serena, anche se non ci è potuta andare.

