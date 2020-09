Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 8 settembre: il dramma di Niko (Di martedì 8 settembre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata dell’8 settembre 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Rai 3 alle 20.40 circa? Il matrimonio tra Niko e Susanna è saltato. Il giovane, scoperto il tradimento della promessa sposa con Nicotera, ha il cuore a pezzi. Renato e Giulia non sanno come comportarsi con Niko dopo quanto è successo il giorno delle nozze con Susanna. Il giovane Poggi è distrutto e sembraArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

