UN POSTO AL SOLE | anticipazioni dal 14 al 18 settembre 2020

anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 14 a venerdì 18 settembre 2020: Sempre più ferita dopo la delusione ad opera del falso "Marcello Sermonti", Giulia sta per fare una scoperta spiazzante. Marina parla della sua unione e complicità con Fabrizio, ma Ferri non è disPOSTO a rinunciare a lei. Patrizio fa una proposta per aumentare la popolarità del Vulcano ma non incontra il consenso di Silvia. E tra i due è scontro aperto! Giulia prova a lasciarsi alle spalle la storia con Marcello ma una coincidenza la costringe a ripensare a lui. Marina mette in campo tutte le ...

