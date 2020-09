Un nuovo album di Elettra Lamborghini dopo il matrimonio con Afrojack (Di martedì 8 settembre 2020) . Ad annunciarlo è la diva di Musica (E Il Resto Scompare) sembra pronta a tornare in pista già subito dopo le nozze con il suo fidanzato, che avranno luogo il 26 settembre prossimo con l’organizzazione di Enzo Miccio. Un periodo carico di impegni, per l’artista bolognese, che ha dichiarato di essere particolarmente affaticata e divisa tra gli impegni televisivi e i lavori per la concezione del nuovo album, mentre il matrimonio con Afrojack è ormai alle porte. L’artista ha già festeggiato il suo addio al nubilato che ha reso completamente Covid free attraverso i tamponi effettuati su tutti i presenti. La festa si è tenuta a Capri ed è durata tre giorni: queste ultime settimane saranno quindi completamente dedicate al ... Leggi su optimagazine

Non c’è concorrenza, non ci sono release di rilievo, e così per la sesta settimana consecutiva “Folklore” il nuovo album di Taylor Swift capeggia nella classifica degli album americani, la Billboard 2 ...

Il Chiosco • Sunset Live con Marco Cocci che presenta il nuovo album "Steps"

Marco Cocci è un cantante, attore e conduttore televisivo italiano. Dopo l’esperienza con i Malfunk, Marco Cocci torna con un nuovo progetto musicale. Steps è l’album d’esordio solista e rappresenta u ...

