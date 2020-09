Umbria, 18enne non ha ancora la patente ma ha il brevetto per gli aerei (Di martedì 8 settembre 2020) Un successo davvero straordinario per Anna Cibei, giovane ragazza 18enne di Città di Castello, che ha ottenuto il brevetto di pilota privato Un riconoscimento davvero importante per la 18enne Anna Cibei, studentessa di Città di Castello, da pochi mesi diplomata al liceo linguistico. La ragazza ha ottenuto il brevetto di pilota privato, ma lei non … Leggi su viagginews

