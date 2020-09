UFFICIALE - Valdifiori nuovo giocatore del Pescara, ritroverà subito il Napoli (Di martedì 8 settembre 2020) Mirko Valdifiori è un nuovo giocatore del Pescara. L'ex centrocampista di Torino, Napoli e SPAL è stato ufficializzato pochi istanti fa con un post su Twitter. Leggi su tuttonapoli

PescaraCalcio : ??UFFICIALE! Mirko Valdifiori è un nuovo calciatore Pescara Calcio ?? #Benvenuto in #CasaPescara - MattiaMasciant1 : RT @PescaraCalcio: ??UFFICIALE! Mirko Valdifiori è un nuovo calciatore Pescara Calcio ?? #Benvenuto in #CasaPescara - TotalSerieB : RT @PescaraCalcio: ??UFFICIALE! Mirko Valdifiori è un nuovo calciatore Pescara Calcio ?? #Benvenuto in #CasaPescara - zazoomblog : Pescara arriva Valdifiori: è ufficiale - #Pescara #arriva #Valdifiori: - GesuKrishna : RT @PescaraCalcio: ??UFFICIALE! Mirko Valdifiori è un nuovo calciatore Pescara Calcio ?? #Benvenuto in #CasaPescara -