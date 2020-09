UFFICIALE Roma, ceduto Schick al Bayer Leverkusen (Di martedì 8 settembre 2020) La Roma ha comunicato di aver ceduto Patrik Schick al Bayer Leverkusen La Roma, attraverso un comunicato UFFICIALE, ha annunciato di aver ceduto al Bayer Leverkusen l’attaccante Patrik Schick; nell’ultima stagione al Lipsia. «Il club comunica che l’attaccante Patrik Schick oggi ha completato il trasferimento a titolo definitivo al Bayer Leverkusen, per un corrispettivo iniziale di 26,5 milioni di euro. Come parte dell’accordo, la Roma tratterrà il 10% della futura eventuale rivendita del giocatore. La società gli augura il meglio per la sua nuova avventura in ... Leggi su calcionews24

