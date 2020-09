Ufficiale: Rispoli è il nuovo terzino del Crotone (Di martedì 8 settembre 2020) E’ arrivata anche l’ufficialità: Andrea Rispoli è un nuovo giocatore del Crotone. Una nuova avventura in Serie A per l’ex difensore del Lecce che si accasa così nella formazione di Stroppa. Sulla fascia arriva Rispoli Benvenuto Andrea https://t.co/3vhnjC7OCS pic.twitter.com/Pr1N9GbUPF — FC Crotone (@FcCrotoneOff) September 8, 2020 Foto: Twitter Crotone. L'articolo Ufficiale: Rispoli è il nuovo terzino del Crotone proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Crotone, ecco Rispoli. Il terzino arriva a titolo definitivo dal Lecce - SCalciomercato : ?Ancora un rinforzo per i pitagorici del #Crotone. E' ufficiale l'arrivo di Andrea #Rispoli ????. Il terzino ex… - Fantacalcio : UFFICIALE - Crotone, preso Rispoli: il comunicato - zazoomblog : Ora è anche ufficiale: Rispoli è un nuovo giocatore del Crotone - #anche #ufficiale: #Rispoli #nuovo - BombeDiVlad : ?? #UFFICIALE - #Rispoli è del #Crotone ???? Il terzino arriva dal #Lecce e titolo definitivo #LBDV #LeBombeDiVlad -