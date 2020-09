Ufficiale la data d’uscita dell’Audiolibro di Morgan, tra brani inediti e omaggi ai grandi artisti (Di martedì 8 settembre 2020) L’Audiolibro di Morgan ha un data d’uscita. Da tempo Marco Castoldi aveva rivelato di essere al lavoro su qualcosa di nuovo. Da una parte stuzzicava i fan con contenuti estratti dal suo archivio, indizi molto timidi e leggeri pubblicati sui social e tributi pubblicati senza preavviso sui suoi canali. Oggi l’attesa è finita: ascolteremo nuova musica del cantautore e potremo anche sentire la sua voce impegnata in racconti e aneddoti, oltre agli immancabili tributi ai grandi artisti. L’Audiolibro di Morgan uscirà l’8 ottobre e sarà disponibile nei formati mp3 compressi in un cartella zippata o su supporto fisico in compact disc. Non si hanno notizie sulle release in streaming. Come lo stesso Castoldi annuncia, dunque, nella nuova opera – la prima ... Leggi su optimagazine

