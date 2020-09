Ufficiale: Gilardino nuovo allenatore del Siena (Di martedì 8 settembre 2020) Il Siena con un comunicato Ufficiale ha annunciato che Alberto Gilardino sarà l’allenatore della prima squadra nel prossimo campionato. Dopo l’esperienza alla Pro Vercelli, il campione del mondo scende in D per provare a riportare i toscani tra i professionisti. Foto: Sito Pro Vercelli. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Alle 15 la conferenza del nuovo tecnico e del ds Grammatica insieme al presidente Gevorkyan, poi in Fortezza l'appuntamento con gli appassionati Il nuovo Siena che rinasce dalla Serie D è pronto ad ap ...Sarà Alberto Gilardino a guidare il Siena per la prossima stagione: la società toscana ripartirà dal campionato di Serie D con l’ambizione di ottenere subito la promozione in Serie C. L’ex campione de ...