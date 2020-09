Tuttosport - Petagna è a Napoli, se negativo all'ultimo tampone oggi sarà da Gattuso (Di martedì 8 settembre 2020) oggi potrebbe essere il gran giorno di Andrea Petagna. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che racconta della possibilità che il centravanti sostenga il primo allenamento in maglia Napoli dopo essere guarito dal Covid. Leggi su tuttonapoli

Giornate decisive per Andrea Petagna. L'attaccante acquistato a gennaio dalla Spal, potrebbe nelle prossime ore aggregarsi alla squadra e sostenere il primo allenamento in azzurro dopo aver effettuato ...Mercato Parma – Con l’addio di mister D’Aversa e l’arrivo di Liverani, la dirigenza del Parma è al lavoro per garantire la migliore rosa al proprio tecnico. Tra gli obiettivi di mercato ci sono Andrea ...