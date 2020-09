Tutti i big a favore del taglio dei parlamentari, tranne i soliti Renzi e Berlusconi. L’autogol di Forza Italia Viva con la libertà di voto lasciata agli elettori (Di martedì 8 settembre 2020) All’appuntamento del voto per il referendum confermativo dei prossimi 20 e 21 settembre sulla legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, quasi Tutti i leader di partito hanno dato indicazione per il Sì ad eccezione di Forza Italia, dove Silvio Berlusconi, dopo aver definito “demagogia” la riduzione del numero dei parlamentari senza una “riforma organica” della Costituzione, si è affettato a pronunciarsi per la libertà di voto, cosiccome ha ritenuto di lasciarla Italia Viva (anche se Matteo Renzi ha definito la riforma “uno spot”). L’ultimo in ordine di tempo a dare un’indicazione netta è stato il ... Leggi su lanotiziagiornale

IlContiAndrea : #Amadeus annuncia che i Big di #Sanremo2021 saranno svelati durante la finale delle selezioni per #SanremoGiovani i… - joonieasj : sono tutti e 4 delle big 3 - big_chiara : RT @wxllserm_: -Non siete più felici così? Non state meglio nel sapere che i ragazzi stanno finalmente respirando, tutti quanti? La carrier… - pino_nostro : RT @MarcelloArresto: @marco_big_ Eh. Si. Io qualche anno fa mettevo i reggiseni usati di mia madre sugli specchietti degli amici. Li ho fat… - attilucchese : Si dicono democratici ma non lo sono. Pd e 5 stelle con il loro Governo sanno che quasi tutti gli italiani non acce… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti big Tutti i big a favore del taglio dei parlamentari, tranne i soliti Renzi e Berlusconi. L'autogol di Forza Italia Viva con la libertà di voto lasciata agli elettori LA NOTIZIA Tennis: un torneo Atp 250 a ottobre in Sardegna

Un torneo ATP 250 di tennis tra i più importanti al mondo al Forte Village di Pula. La conferma è arrivata questa mattina a margine della conferenza stampa sulla tappa mondiale di Padel a Cagliari dir ...

La controrisposta di AMD: schede Radeon Big Navi con 16 GB a prezzi aggressivi

Il principale tema di discussione, nel mondo dei componenti hardware, degli ultimi giorni è stato sicuramente il prossimo debutto commerciale delle schede video NVIDIA GeForce RTX della famiglia 3000.

Un torneo ATP 250 di tennis tra i più importanti al mondo al Forte Village di Pula. La conferma è arrivata questa mattina a margine della conferenza stampa sulla tappa mondiale di Padel a Cagliari dir ...Il principale tema di discussione, nel mondo dei componenti hardware, degli ultimi giorni è stato sicuramente il prossimo debutto commerciale delle schede video NVIDIA GeForce RTX della famiglia 3000.