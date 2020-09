Tutte le polemiche attorno al film Mulan (Di martedì 8 settembre 2020) Il cinema, l’abbiamo ripetuto spesso ultimamente, non se la passa benissimo. Anche se i successi di Tenet e After 2 fanno pensare a una ripartenza delle sale, più problematico è il destino di Mulan, su cui Disney punta parecchio. Intanto, la distribuzione ibrida, che rende disponibile il live-action in streaming a un costo aggiuntivo per gli abbonati alla piattaforma, ha scatenato da subito polemiche: la cifra non è indifferente, 21,99 euro (nonostante diventerà gratis da dicembre). Ma il film di Niki Caro ha suscitato critiche ancora più pesanti. A partire dai giorni attorno all’uscita, il 4 settembre, sono state rispolverate le dichiarazioni rilasciate da Liu Yifei, l’attrice di Wuhan che interpreta l’eroina ... Leggi su wired

_abyssofthedeep : RT @_MyWorldAizram_: Tutte queste polemiche sull’hashtag o non hashtag per Demet mi lasciano basita, sono mesi che ci sono polemiche dall’u… - candemitaliaa : RT @_MyWorldAizram_: Tutte queste polemiche sull’hashtag o non hashtag per Demet mi lasciano basita, sono mesi che ci sono polemiche dall’u… - _MyWorldAizram_ : Tutte queste polemiche sull’hashtag o non hashtag per Demet mi lasciano basita, sono mesi che ci sono polemiche dal… - TuttaSbagliata2 : @DiversaEtica @CasaLettori Oltre tutte le polemiche, etniche, politiche e sociali.... ?? - tex973 : RT @glmdj: Lo #Stadium per ora rimarrà chiuso, non vogliano prendere in considerazione richieste singole per evitare accuse di disparità e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte polemiche Tutte le polemiche attorno al film Mulan Wired.it Mancano gli insegnanti, Sala: «Stipendio basso, in pochi accettano di trasferirsi»

«Un fiasco assoluto». Così il sindaco Beppe Sala ha bollato il bando online del governo per trovare insegnanti disposti a trasferirsi in Lombardia. «Numeri risibili rispetto ai bisogni». Ma anche il C ...

Ghezzi: «Una nuova Sensia per il rilancio di Voghera»

Il candidato sostenuto da tre liste civiche: «È fondamentale togliere la politica dalla gestione di Asm, subito gli interventi per rinforzare la medicina di base» VOGHERA. Conosce bene la politica e l ...

«Un fiasco assoluto». Così il sindaco Beppe Sala ha bollato il bando online del governo per trovare insegnanti disposti a trasferirsi in Lombardia. «Numeri risibili rispetto ai bisogni». Ma anche il C ...Il candidato sostenuto da tre liste civiche: «È fondamentale togliere la politica dalla gestione di Asm, subito gli interventi per rinforzare la medicina di base» VOGHERA. Conosce bene la politica e l ...