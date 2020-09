**Turismo: Franceschini, ‘se risparmi da bonus vacanze verranno reinvestiti nel settore’** (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set. (Adnkronos) – “E’ mia volontà chiedere che, qualora a fine anno si verificassero risparmi sulla copertura prevista per il bonus vacanze, quelle risorse rimangano nel settore”. Lo dice il ministro dei Beni Culturali e Turismo, Dario Franceschini, nel corso di un’audizione in commissione Industria al Senato.L'articolo **Turismo: Franceschini, ‘se risparmi da bonus vacanze verranno reinvestiti nel settore’** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : **Turismo: Franceschini, 'se risparmi da bonus vacanze verranno reinvestiti nel settore’**... - AgCultNews : Turismo, Franceschini: situazione preoccupante, speriamo di accelerare ritorno a dati 2019 @_MiBACT @dariofrance… - TV7Benevento : **Turismo: Franceschini, 'tornerà a dati pre covid solo nel 2023**... - 25091264 : RT @giudiiiiiiiii: @ivomez @SennaGianMarco Puó essere così fan tutti i politoci .. è il loro lavoro, soprattutto in fase pre elettorale (no… -

Ultime Notizie dalla rete : **Turismo Franceschini

SassariNotizie.com

Roma, 8 set. (askanews) - È on line il bando per accedere al fondo da 10 milioni di euro per il sostegno alla piccola editoria, istituito dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turis ...TAORMINA. Una interrogazione al ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, “per fare chiarezza” sul taglio del 70% dei contributi ministeriali al Taormina film fe ...