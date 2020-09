Turismo e made in Umbria, al via il bando per agriturismi, fattorie e vendita diretta: fino a 7mila euro ad azienda (Di martedì 8 settembre 2020) Un contributo per resistere e ripartire, dopo i mancati introiti a causa del blocco per pandemia, da un massimo di 7mila euro fino ad un minimo di 3mila. Beneficiari gli agriturismi, aziende agricole, ... Leggi su perugiatoday

Ultime Notizie dalla rete : Turismo made Turismo e made in Umbria, al via il bando per agriturismi, fattorie e vendita diretta: fino a 7mila euro ad azienda PerugiaToday Ripensare Firenze: le città d’arte e l’effetto Covid

Il crollo del turismo provocato dalla pandemia obbliga Firenze a ripensare il proprio modello economico soprattutto per il centro storico con l’obiettivo di riportare i residenti in città e di rilanci ...

Industria made in Italy post Covid: la grande occasione cinese

7 Settembre 2020 C’è un mercato estero sul quale l’Italia, a sorpresa, non è posizionato adeguatamente rispetto alle sue potenzialità: la Cina. Ovvero, il primo del mondo per dimensioni. Nel report p ...

