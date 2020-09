Trump: 'Pronto a spendere soldi miei per campagna elettorale' (Di martedì 8 settembre 2020) Donald Trump conferma le indiscrezioni di stampa secondo cui sarebbe Pronto a spendere soldi suoi per finanziare la campagna presidenziale, che sembra a corto di fondi. 'Se devo farlo, lo farò. ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Trump: 'Pronto a spendere soldi miei per campagna elettorale' #donaldtrump - caterinacorda1 : RT @Danilo_Sant65: #Trump pronto a rivelare la farsa #Covid :”Gli stati dem riaprono tutti il 4 novembre il giorno dopo il voto.Vogliono di… - Bigio57481064 : RT @Danilo_Sant65: #Trump pronto a rivelare la farsa #Covid :”Gli stati dem riaprono tutti il 4 novembre il giorno dopo il voto.Vogliono di… - IgorV01519720 : @Tiziana20202020 @psicoabile Non sono mamma e nemmeno Trump, ma sono pronto a far scappare questi cialtroni scappati di casa. - rubinos099 : RT @MediasetTgcom24: Trump: 'Pronto a spendere soldi miei per campagna elettorale' #donaldtrump -