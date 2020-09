Trump, libro rivela: per attaccare Obama diceva: “Guardate Mandela, ha rovinato il Sudafrica” (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo il caso sollevato dalla rivista The Atlantic, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si trova ad affrontare un nuovo polverone, stavolta scaturito dalle rivelazioni contenute nel libro Disloyal: A Memoir scritto dal suo ex legale, Michael Cohen, condannato a tre anni per aver mentito al Congresso e per frode fiscale. Cohen ha ottenuto gli arresti domiciliari, grazie ai quali ha potuto completare il suo memoriale, di cui il Washington Post ha rivelato nei giorni scorsi alcuni stralci. Il tycoon, secondo quanto rivelato dal libro, era così ossessionato da Barack Obama, che prima di entrare alla Casa Bianca ingaggiò un sosia del primo presidente nero della storia americana, e mise su una scenetta in cui lo licenziava, alla maniera del reality The ... Leggi su tpi

