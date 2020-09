Trump contro vertici Pentagono: “Guerre per fare felici industrie” (Di martedì 8 settembre 2020) Washington, 8 set. (Adnkronos/Europa Press) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato i vertici del Pentagono, senza però specificarne i nomi, accusandoli di intraprendere guerre per aumentare i profitti dell’industria della difesa. “Non sto dicendo che i militari siano innamorati di me; i soldati lo sono, le persone più importanti del Pentagono probabilmente non lo sono perché non vogliono fare altro che combattere guerre in modo che tutte quelle meravigliose aziende che fabbricano bombe e aerei e tutto il resto siano felici”, ha detto ieri Trump in una conferenza stampa, ripresa dalla rete televisiva della Cnn.La stessa Cnn ha sottolineato che le parole del presidente giungono dopo che diversi ... Leggi su calcioweb.eu

RaiNews : Intanto Trump cancella i corsi di formazione contro il razzismo - La7tv : #inonda Alan #Friedman contro Donald #Trump: 'Sa che è 10 punti sotto Biden: incita la violenza e la guerra civile,… - Angela_akz : Buongiorno con io che scopro che mio zio che vive in Australia e che non sento dal 2007 è contro il BLM, contro l'a… - vrc85 : RT @CesareSacchetti: @g_occhionero Ciao Giulio, questo articolo non è altro che quello che ho scritto io già in passato. Vaccaro ha pratica… - Utepils21 : Perfino Trump ha capito come funziona, con questa si è autodistrutto. -