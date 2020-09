Trump attacca tutti e sulla rete impazza #Trumpmeltdown (Di martedì 8 settembre 2020) #Trumpmeltdown. È questo l’hashtag che ha fatto tendenza sui social dopo la conferenza stampa di Donald Trump per il Labour Day. Un insieme di accuse, attacchi generalizzati e smentite sull’articolo del The Atlantic intermezzate dall’offesa a Joe Biden, definito “uno stupido”. Un Trump talmente furioso da stupire la stampa per la mancanza di una tattica politica a meno di due mesi dal voto e che ha infiammato i social LEGGI ANCHE > Gli idoli dei No Mask sono Trump e Putin, i “demoni” sono Bill Gates e Soros La conferenza stampa del #Trumpmeltdown Parlando alla stampa dal Portico Nord, Trump ha nuovamente violato le convenzioni etiche con un nuovo comizio elettorale sul terreno della Casa Bianca, dopo il discorso finale della ... Leggi su giornalettismo

stefanodonadio : Donald Trump attacca la moglie di Steve Jobs - spidermac : Donald Trump attacca la moglie di Steve Jobs - v_napoletano : Trump ha attaccato la vedova di Steve Jobs per il caso The Atlantic - zeitblomserenus : @animaleuropeRMP @gildapirata @EmmeAA @Kaosantifa @RobertoFioreFN Io L ho bloccato sarebbe un povero idiota, se non… - isamiccoli52 : RT @Agenzia_Italia: Trump ha attaccato la vedova di Steve Jobs per il caso The Atlantic -