Trasporti, la ministra De Micheli: «Autorizzati 300 milioni di spesa per Regioni ed enti locali» (Di martedì 8 settembre 2020) Nuovi sostegni a Comuni e Regioni per rafforzare il servizio scuolabus. L’annuncio arriva direttamente dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, intervenuta oggi al forum della Pwc Italia sulla mobilità. Nel decreto legge pubblicato oggi, 8 settembre, infatti, è contenuta anche l’autorizzazione, per la prossima legge di bilancio, di 300 milioni di spesa per il trasporto pubblico di Regioni e Province Autonome. 150 milioni invece per i Comuni e le Città metropolitane che saranno destinati all’implementazione del servizio di scuolabus. September 2, 2020 «Nella prossima legge di bilancio verranno stanziate le risorse aggiuntive richieste nel corso dell’ultima conferenza ... Leggi su open.online

