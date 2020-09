Trash alert: Nina Moric porta il gatto dal veterinario ma lo dimentica a casa (VIDEO) (Di martedì 8 settembre 2020) Nina Moric è andata dal veterinario per fare visitare il suo gatto. Peccato che, una volta arrivata davanti all’ambulatorio medico, si è accorta di essersi dimenticata il micio a casa. Per sdrammatizzare la modella croata ha raccontato l’accaduto tramite social. Nina Moric porta il gatto dal veterinario ma lo dimentica a casa Sono davanti al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Trash alert: Nina Moric porta il gatto dal veterinario ma lo dimentica a casa ??? ? Ti raccontiamo tutto (VIDEO comp… - starkdust_ : Se non esistessero gli uomini trash partirei per un viaggio on the road totalmente da sola con un pick-up o una jee… - infoitcultura : TRASH ALERT! Natalia Paragoni arriva a Venezia e saluta i fan (ma non c'è nessuno) (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Trash alert Nina Moric va dal veterinario per far visitare il gatto ma lo dimentica a casa Novella 2000 Trash alert: Nina Moric porta il gatto dal veterinario ma lo dimentica a casa (VIDEO)

Sono davanti al veterinario perché doveva visitare il gatto, ma me lo sono dimenticato a casa. Mi sa che ci vado io a fare un controllino. Che disastro. Okay What GIF from Okay GIFs Proprio in questi ...

Nina Moric va dal veterinario per far visitare il gatto ma lo dimentica a casa

1Con un video sui social, Nina Moric svela di essere andata dal veterinario per far visitare il suo gatto ma di averlo dimenticato a casa Trash alert! In queste ore a finire al centro dell’attenzione ...

Sono davanti al veterinario perché doveva visitare il gatto, ma me lo sono dimenticato a casa. Mi sa che ci vado io a fare un controllino. Che disastro. Okay What GIF from Okay GIFs Proprio in questi ...1Con un video sui social, Nina Moric svela di essere andata dal veterinario per far visitare il suo gatto ma di averlo dimenticato a casa Trash alert! In queste ore a finire al centro dell’attenzione ...