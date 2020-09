Tragedia Colleferro, Organizzata una Raccolta Fondi per La Famiglia dall’Hotel Dove Willy Faceva il Cuoco (Di martedì 8 settembre 2020) L’attività ha deciso di pubblicare l’IBAN del padre per le donazioni verso la Famiglia del 21enne che lavorava nell’hotel da due anni. “Ragazzo corretto, un lavoratore diligente e appassionato”. “Un lavoratore diligente e appassionato e un ragazzo corretto, che nulla c’entra con il pestaggio nel quale è rimasto tragicamente vittima. Donare per sostenere concretamente le spese della Famiglia a C/C Banco Posta intestato a: Armando Do Nascimento Monteiro IBAN: IT 33 V 0760 1148 000 000 7920 3147″. Questa l’appello realizzato da Nazareno, il titolare dell’Hotel degli Amici di Artena, luogo in cui il 21enne Willy Monteiro lavorava da da due anni prima di essere brutalmente assassinato tra la notte del 5 e del 6 settembre a Colleferro. ... Leggi su youreduaction

