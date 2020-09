Tragedia a Genzano, 57enne precipita dal tetto durante il lavoro: ecco chi è la vittima (Di martedì 8 settembre 2020) Tragedia a Genzano dove nel pomeriggio di ieri un uomo è morto cadendo da un’altezza di 7 metri mentre lavorava alla manutenzione di un tetto. La vittima è Mario Clemente, 57 anni, operaio edile del posto. L’uomo stava svolgendo un sopralluogo sul tetto prima di ripristinare alcune tegole quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma, al loro arrivo, il 57enne era già deceduto sul colpo. Ora le autorità stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto per capire se l’uomo sia precipitato dal tetto per un problema strutturale o in seguito ad un malore. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

