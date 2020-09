Traffico di armi: la Repubblica islamica dell’Iran smentisce (Di martedì 8 settembre 2020) Passaggio di armi come sempre diventate invisibili, così il Traffico di armi sovietiche svanisce in Armenia, come non si sa. La Repubblica islamica dell’Iran la principale iniziata del “prestigio”, smentisce di aver partecipato al passaggio di armi dalla Russia all’Armenia. “Vogliono incrinare i rapporti che intercorrono tra Teheran e Baku”. Queste le dichiarazioni del governo … Leggi su periodicodaily

