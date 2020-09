Tour de France 2020, oggi la decima tappa: Château de l’Olèron-Saint Martin de Ré (168,5 km) (Di martedì 8 settembre 2020) Tour de France 2020, oggi la decima tappa: Château de l’Olèron-Saint Martin de Ré (168,5 km) La decima tappa del Tour de France 2020 di oggi parte da Île d’Oléron Le Château-d’Oléron e arriva a Île de Ré Saint Martin de Ré dopo 168 chilometri. Il percorso Il Tour de France 2020 oggi, martedì 8 settembre 2020, è pronto a ripartire dopo la sosta di ieri. Una tappa completamente pianeggiante ma con il rischio vento, essendo ... Leggi su tpi

repubblica : Ciclismo, Tour de France; Caruso: 'La bolla funziona. Ma tifosi, sosteneteci da lontano' - mattinodinapoli : #tour de france, negativi i 165 ciclisti: l'unico positivo è il direttore Prudhomme - RaiSport : #TDF2020 10ª tappa I due battistrada #Küng (Groupama-FDJ) e #Schär (CCC) ?? Streaming ?? - Socialupmag : Tour de France 2020: il punto dopo la prima settimana di gara - Eurosport_IT : C'è anche l'elefante al Tour de France... ma occhio ai coccodrilli! ?? ????? ?? ?? #EurosportCICLISMO | #TDF2020 |… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Tutto è pronto per dare il via alla decima tappa Le Chateau d’Oléron-Saint Martin de Ré del Tour de France 2020, con la quale la Grande Boucle si rimette in moto dopo il primo giorno di riposo (ce ne ...CHATEAU D'OLÈRON - Si riparte, il Tour è Covid-free, almeno per quanto riguarda i corridori. Nessuno dei 165 atleti in gara è stato testato positivo al virus nel giorno di riposo, ma sono stati allont ...