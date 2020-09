Tour de France 2020, il direttore Prudhomme positivo al coronavirus (Di martedì 8 settembre 2020) Il direttore del Tour de France Christian Prudhomme è risultato positivo al coronavirus e abbandonerà la corsa transalpina per un periodo non inferiore a sette giorni. A rivelarlo è L’Equipe, che aggiunge come lo storico numero uno della Grande Boucle sarà ora sostituito da Francois Lemarchand fino alla prossima settimana. Intanto quattro positivi anche tra membri dei team: un caso nella Ineos-Grenadier, uno nella Mitchelton-Scott, uno nella Cofidis e un altro nella AG2R-La Mondiale. Leggi su sportface

