Tour de France 2020, decima tappa: caduta per Pogacar, Caruso eFormolo (Di martedì 8 settembre 2020) Seconda caduta della decima tappa del Tour de France 2020. Fatali la presenza degli spartitraffico e la la larghezza ristretta della strada a 65 chilometro al traguardo. Diversi corridori coinvolti, tra cui lo sloveno Pogacar, Guillarme Martin, Coquard, Politt, Caruso e Formolo. Quest’ultimo sembra essere il ciclista ad aver avuto la peggio: tornato in sella molto dolorante. Leggi su sportface

