Torta 5 minuti: pere, gocce di cioccolato e… solo 165 calorie! (Di martedì 8 settembre 2020) La Torta 5 minuti è davvero semplice e velocissima da preparare: vi conquisterà in un batter d’occhio! Ottima da gustare a colazione, con un tè o una tazza di caffè e latte, o come merenda a metà pomeriggio, per fare il pieno d’energia. Il suo nome deriva proprio dalla durata della preparazione, ovvero solo 5 minuti. Sembra praticamente impossibile, ma è proprio così. Vi basterà procurarvi gli ingredienti prescritti, mescolarli insieme ed infornare il dolce! Un dessert da realizzare in ogni momento, grazie alla sua facilità e la sua bontà. Morbida e golosa, ecco la ricetta della Torta 5 minuti! Curiose? Iniziamo! Per questa ricetta, procuratevi: pere, 3 medie sode uova, 2 limone, 1 scorza ... Leggi su pianetadonne.blog

In qualsiasi momento della giornata alla Nonna non si può dire mai di no. Soprattutto se dalle sue mani sta per nascere una sofficissima torta dal cuore cremoso. La nonna è sempre la nonna. Qualsiasi ...

Torta carote, cocco e cioccolato fondente

La Torta carote, cocco e cioccolato fondente è un dolce dal sapore delicato e talmente gustoso che avrà le ore contate. L’accostamento può sembrare azzardato, ma vi stupirà perché tutti gli ingredient ...

