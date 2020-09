Torino, marocchino massacra ragazza disabile e rapina 3 persone. Tutto nella stessa sera (Di martedì 8 settembre 2020) Torino, 8 set – Forti, fortissimi con i deboli questi immigrati che hanno scelto la via della delinquenza durante il loro soggiorno entro i nostri confini. E’ di ieri la notizia di un vergognoso episodio che ha visto come carnefice di turno un marocchino 20enne senza fissa dimora, il quale ha massacrato di botte una disabile nel tentativo di rapinarla. Non era il primo colpo che l’uomo cercava di mettere a segno: durante la serata si sono infatti verificati altri tentativi di rapina. Lo straniero, che ha provocato alla donna un trauma cranico e contusioni multiple, ora dovrà rispondere di rapina aggravata. Escalation di violenze I fatti si sono svolti venerdì notte nel centro di Torino. Il ventenne aveva ... Leggi su ilprimatonazionale

