Tonali, corsa contro il tempo per l'Europa League: la situazione (Di martedì 8 settembre 2020) La Gazzetta dello Sport spiega che il Milan ha tempo fino alla mezzanotte di giovedì per consegnare alla UEFA la lista dei calciatori da impiegare nella sfida in Irlanda al Tallaght Stadium. Va detto ... Leggi su milanlive

Ultime Notizie dalla rete : Tonali corsa Tonali, corsa contro il tempo per l’Europa League: la situazione MilanLive.it Fabrizio Corsi: “Non abbiamo la necessità di cedere Ricci”

Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è tornato a parlare, in un intervista a Radiokisskiss, del giocatore azzurro più chiacchierato del momento sul mercato, Samuele Ricci, chiarendo quale è l’or ...

Tonali, corsa contro il tempo per l’Europa League: la situazione

Entro mercoledì Sandro Tonali sarà a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il Milan. Poi potrà essere inserito in lista UEFA. Sandro Tonali da diversi giorni è virtualmente ...

