Tik Tok, suicidio in diretta diventa virale: il social non riesce a rimuovere il video (Di martedì 8 settembre 2020) Un video che mostra un suicidio in diretta. Una aberrazione che non dovrebbe capitare per alcun motivo e che invece è accaduta su Tik Tok. La piattaforma di proprietà della cinese Bytedance non è riuscita a bloccare la diffusione del video in cui Ronnie McNutt, un 33enne ex veterano dell’esercito, si toglie la vita. Una scena violenta e agghiacciante: l’uomo si è sparato lo scorso 31 agosto. Mentre su Facebook il video è stato eliminato praticamente pochi istanti dopo la diffusione questo non è accaduto su Tik Tok e anzi, il filmato in una settimana è diventato virale. Il video è ancora lì, e molti utenti lo ripostano. “I nostri sistemi hanno individuato ed eliminato ... Leggi su ilfattoquotidiano

