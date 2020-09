The Mandalorian 2, le prime foto dalla seconda stagione della serie di Disney+ (Di martedì 8 settembre 2020) Entertainment Weekly ci fornisce un primo sguardo alla seconda stagione di The Mandalorian 2 grazie a delle foto in esclusiva della serie targata Disney+. Eccole qui, le prime fotro di The Mandalorian 2, seconda stagione dell'acclamata serie tv di Disney+ ambientata nel mondo di Star Wars. Baby Yoda, Mando, Cara Dune... Vediamo tutti i protagonisti in azione. Il 12 novembre 2019 debuttava sulla piattaforma streaming The Mandalorian, la prima serie tv live-action ambientata nell'universo di Star Wars. Creata e portata avanti da Jon Favreau, con l'aiuto di Dave Filoni e i registi Rick Famuyiwa, Deborah Chow, Bryce dallas ... Leggi su movieplayer

