Terrore e propaganda sulla scuola. La Azzolina smaschera il Capitano. Pronta la mozione di sfiducia della Lega. La ministra: "Creano soltanto panico" (Di martedì 8 settembre 2020) Dalla prossima settimana inizierà per l'intero Paese la prima vera grande sfida dopo il lockdown. Riapriranno le scuole, i ragazzi torneranno in classe e da quando è scoppiata la pandemia l'Italia dovrà fare i conti con il primo reale incontro ravvicinato autorizzato tra più persone, per ripartire realmente, provare sul serio a tornare a una vita normale e cercare nonostante i tanti rischi potenziali a farlo in sicurezza. Un passaggio difficile, a cui da settimane il Governo sta lavorando, ma che per la Lega non è altro che un'occasione per lanciare uno spot contro l'esecutivo e in particolare contro l'esponente pentastellata Lucia Azzolina. SOLITI VELENI. Ormai Pronta la mozione di sfiducia annunciata nei giorni scorsi da Matteo Salvini

UN'ENORME raccolta di materiali di ogni tipo, per un totale di circa 90mila elementi e 10mila visitatori unici al mese. È il backup dei materiali dell'Isis, lo Stato islamico battuto sul campo fra Sir ...

Le 007 del lavoro a maglia, professioniste dello spionaggio con gli aghi in mano

Che sferruzzare non servisse solo a fare la calza non è una novità. Dalla Rivoluzione francese alla Seconda guerra mondiale, il dritto e rovescio è spesso servito per dissimulare varie attività: fra c ...

