Terremoto ad Amatrice, 5 condanne per il crollo delle palazzine (Di martedì 8 settembre 2020) Il Tribunale di Rieti ha condannato i cinque imputati a processo per il crollo di due palazzine in occasione del Terremoto ad Amatrice. Terremoto ad Amatrice, condannati in primo grado i cinque imputati a processo per il crollo delle palazzine di piazza Sagnotti. Nel crollo rimasero drammaticamente uccise diciotto persone, mentre tre rimasero ferite. Gli imputati erano accusati di erano accusati di omicidio colposo plurimo, crollo colposo, disastro e lesioni. Il Giudice inoltre ha condannato gli imputati stessi e i responsabili civili al risarcimento dei danni. Il dramma del Terremoto e la tragedia del crollo della palazzine Il ... Leggi su newsmondo

