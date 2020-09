Teresa Morone: “Incendi grave pericolo per habitat e comunità sannita” (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Gli incendi dolosi deturpano la vegetazione distruggendo la macchia mediterranea, le zone boschive, arrecano danno al patrimonio, comportano un dispendio di risorse economiche mettendo in pericolo la vita di persone e animali”. Inizia così una nota stampa a firma di Teresa Morone, candidata alle elezioni regionali con “Europa Verde Campania – Demos” “Inoltre questi incendi – continua Morone – sono ancora più pericolosi perché vengono appiccati in luoghi strategici e ad orari molto particolari. Bisogna ringraziare quei cittadini che segnalano i roghi, un grazie va anche ai vigili del fuoco, alla Protezione Civile e alla ... Leggi su anteprima24

AntonellaStara3 : RT @teresamorone: #elezioniregionali2020 Sostenibilità, educazione alla cultura, inclusione sociale, digitalizzazione, turismo e rilancio t… - teresamorone : #elezioniregionali2020 Sostenibilità, educazione alla cultura, inclusione sociale, digitalizzazione, turismo e rila… - ChiaraPacie : RT @teresamorone: #elezioniregionali2020 Cambiare si può e si deve! Luigi Esposito e Teresa Morone candidati con Europa Verde Campania Demo… - teresamorone : #elezioniregionali2020 Cambiare si può e si deve! Luigi Esposito e Teresa Morone candidati con Europa Verde Campani… -

Ultime Notizie dalla rete : Teresa Morone Teresa Morone: "Incendi grave pericolo per habitat e comunità sannita" anteprima24.it Elezioni Regionali e Comunali - Note e comunicati di liste e candidati del 3 settembre

Francesca Pedicini, candidata al Consiglio Regionale della Campania per FDI: E’ vergognoso che gli agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria continuino a subire aggressioni di ogni genere nel silen ...

Regionali: Luigi Esposito e Teresa Morone, proposte programmatiche fra sostenibilità e concretezza

Europa Verde Campania, per le regionali 2020 nel collegio beneventano, si affida a Luigi Esposito e Teresa Morone. I due candidati propongono una politica basata su di una visione intellettuale comple ...

Francesca Pedicini, candidata al Consiglio Regionale della Campania per FDI: E’ vergognoso che gli agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria continuino a subire aggressioni di ogni genere nel silen ...Europa Verde Campania, per le regionali 2020 nel collegio beneventano, si affida a Luigi Esposito e Teresa Morone. I due candidati propongono una politica basata su di una visione intellettuale comple ...