"Teresa ha salvato 3 bambini. Era fatta così. Si prendeva cura dei deboli" (Di martedì 8 settembre 2020) «Non ha salvato una sola bambina, come dicono. Ne ha salvati tre»: ci tiene a puntualizzarlo la mamma di Teresa Scavelli, la baby sitter italiana uccisa in Svizzera nel tentativo di difendere i piccoli da uno “sbandato”. Al Corriere della Sera la donna ricorda la passione che muoveva la figlia, madre di tre figli, che lavorava come governante per una famiglia di Sankt Gallen.«Lei era fatta così, si è sempre presa cura dei più deboli, lo avrebbe fatto anche se fossero stati estranei ma quei bambini erano come figli per lei. Per le due sorelline era la baby sitter e poi c’era in casa il bimbo di quattro anni della vicina del piano di sopra. Teresa ha visto dalla finestra che il bastardo stava ... Leggi su huffingtonpost

