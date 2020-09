Tennis. Roma senza pubblico, Binaghi: 'Idiozia' (Di martedì 8 settembre 2020) 'Un'enorme ingiustizia'. Il presidente Fit Angelo Binaghi non usa giri di parole presentando l'edizione 77 degli Internazionali d'Italia, in programma dal 14 al 21 settembre. Il riferimento è alla ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Niente pubblico agli Internazionali di Roma. Veto della Regione - sportface2016 : Conferenza @InteBNLdItalia, #Raggi: “Lo #sport non scappa da #Roma. Daremo il massimo in occasione dell’#Europeo, t… - SkySport : Internazionali: al via a Roma, ma senza pubblico - Gazzetta_it : #Tennis. #Roma senza pubblico, Binaghi sbotta: “Una grande ingiustizia, anzi un'idiozia” - SuperTennisTv : ??Ci vediamo a Roma @RafaelNadal! ?? #tennis #ibi20 -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Roma Internazionali d'Italia a Roma, il tennis e la "bolla" contro il Coronavirus Sky Sport Tennis: Binaghi, "rimborso Internazionali con super-voucher"

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Rimborseremo chi aveva comprato i biglietti per gli Internazionali di Tennis di Roma (chiusi al pubblico, ndr) con un super voucher con valore maggiorato del 25% da spendere n ...

Tennis: Nadal "Foro Italico speciale,primo torneo dopo stop"

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Il Foro Italico per me è sempre un posto speciale e lo sarà ancora di più quest'anno perché sarà il mio primo torneo dopo lungo tempo senza giocare". È il messaggio video di R ...

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Rimborseremo chi aveva comprato i biglietti per gli Internazionali di Tennis di Roma (chiusi al pubblico, ndr) con un super voucher con valore maggiorato del 25% da spendere n ...(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Il Foro Italico per me è sempre un posto speciale e lo sarà ancora di più quest'anno perché sarà il mio primo torneo dopo lungo tempo senza giocare". È il messaggio video di R ...