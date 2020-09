Tennis. Barty rinuncia anche a Roland Garros e Roma (Di martedì 8 settembre 2020) Ashleigh Barty non difenderà il titolo al Roland Garros e non parteciperà agli Interazionali di Roma. Dopo il forfait agli Us Open annunciato a luglio, l'australiana ha annunciato il proprio no al ... Leggi su gazzetta

