Tennis, Assessore Frongia: “Soddisfazione per gli Internazionali d’Italia” (Di martedì 8 settembre 2020) Tutto pronto per gli Internazionali BNL d’Italia 2020, in programma a Roma tra il 14 ed il 21 settembre. Sportface.it ha incontrato Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, in occasione della conferenza stampa di presentazione del torneo. “Grande soddisfazione per avere nuovamente il torneo qui a Roma, insoddisfazione per l’assenza di pubblico e di questo ne ha parlato ampiamente il Presidente” ha dichiarato Frongia. “Il panorama sportivo di Roma continua ad essere particolarmente ricco” ha aggiunto l’Assessore, “pensiamo all’ultima parte del 2020, come al 2021; da questo punto di vista Roma si conferma indiscutibilmente capitale dello sport italiano“. Per quanto riguarda le garanzie del prosieguo ... Leggi su sportface

zazoomblog : Tennis Assessore Frongia: “Soddisfazione per gli Internazionali d’Italia” - #Tennis #Assessore #Frongia: - sportface2016 : #Tennis #InternazionaliBNLdItalia, le parole dell'Assesore allo Sport Daniele #Frongia in vista del torneo - marcovarini : RT @sportface2016: Daniele #Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di #Roma: “Soddisfazione per il torneo, inso… - matmosciatti11 : RT @sportface2016: Daniele #Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di #Roma: “Soddisfazione per il torneo, inso… - sportface2016 : Daniele #Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di #Roma: “Soddisfazione per il torneo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Assessore Tennis, Assessore Frongia: "Soddisfazione per gli Internazionali d'Italia" Sportface.it Tennis: un torneo Atp 250 a ottobre in Sardegna

Un torneo ATP 250 di tennis tra i più importanti al mondo al Forte Village di Pula. La conferma è arrivata questa mattina a margine della conferenza stampa sulla tappa mondiale di Padel a Cagliari dir ...

San Giovanni Teatino, novità Calcio a 5 e Rugby stagione 2020/2021

Ferraioli: “Fra le finalità della SGT Sport non c’è solo la gestione degli impianti, ma anche lo sviluppo della pratica sportiva sul territorio. Le attività della piscina e del tennis rappresentano gi ...

Un torneo ATP 250 di tennis tra i più importanti al mondo al Forte Village di Pula. La conferma è arrivata questa mattina a margine della conferenza stampa sulla tappa mondiale di Padel a Cagliari dir ...Ferraioli: “Fra le finalità della SGT Sport non c’è solo la gestione degli impianti, ma anche lo sviluppo della pratica sportiva sul territorio. Le attività della piscina e del tennis rappresentano gi ...