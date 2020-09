Taranto, tangenti per gli appalti nella Marina Militare: 10 anni al comandante Giovanni Di Guardo. Altre otto persone condannate (Di martedì 8 settembre 2020) Doveva essere l’uomo dello Stato, il Militare integerrimo inviato nella base per rimettere ordine negli appalti e cancellare lo scandalo delle tangenti che stavano imbarazzando la Marina Militare. Invece il comandante Giovanni Di Guardo ha rimediato una condanna in primo grado a 10 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla concussione: l’uomo che doveva restaurare l’immagine sfregiata della forza armata è diventato anche lui simbolo del malaffare. In una delle ultime udienze aveva chiesto di rilasciare dichiarazioni spontanee e aveva chiesto scusa alla Marina per il suo comportamento: “Voglio chiedere scusa alla Marina ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Taranto, tangenti per gli appalti nella Marina Militare: 10 anni al comandante Giovanni Di Guardo. Altre otto perso… - AnnaMar74773335 : RT @fattoquotidiano: Taranto, tangenti per gli appalti nella Marina Militare: 10 anni al comandante Giovanni Di Guardo. Altre otto persone… - ercazzaronero : RT @fattoquotidiano: Taranto, tangenti per gli appalti nella Marina Militare: 10 anni al comandante Giovanni Di Guardo. Altre otto persone… - PoliteKosmo : RT @fattoquotidiano: Taranto, tangenti per gli appalti nella Marina Militare: 10 anni al comandante Giovanni Di Guardo. Altre otto persone… - vinnix63 : RT @fattoquotidiano: Taranto, tangenti per gli appalti nella Marina Militare: 10 anni al comandante Giovanni Di Guardo. Altre otto persone… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto tangenti Tangenti per pilotare gli appalti della Marina, 9 condanne a Taranto. Dieci anni al capitano di... Quotidiano di Puglia Marina, tangenti a Taranto: 9 condanne

Emesse oggi dal gup di Taranto nove condanne per lo scandalo delle tangenti che coinvolsero una struttura della Marina militare, quella che si occupa di appalti e forniture alla forza armata. Coinvolt ...

Emesse oggi dal gup di Taranto nove condanne per lo scandalo delle tangenti che coinvolsero una struttura della Marina militare, quella che si occupa di appalti e forniture alla forza armata. Coinvolt ...