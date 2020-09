Taranto: Marina, ufficiale condannato a dieci anni per concussione e pene per altri otto fra militari e civili Sentenza di primo grado, processo per tangenti. Condannati anche tre imprenditori (Di martedì 8 settembre 2020) Il comandante Giivanni Di Guardo condannato a dieci anni di reclusione. otto anni per il dipendente civile Marcello Martire, cinque anni e otto mesi alla compagna dell’ufficiale Elena Corinna Boicea, quattro anni e mezzo per Francesca Mola, ufficiale che era a capo dell’ufficio contratti (contestata una turbativa d’asta per un appalto da undici milioni di euro). Un anno e mesi per Gerardo Grisi, um anno e quattro mesi per Massimo Conversano, (per quesiti ultimi due pena sospesa). Tre imprenditori Condannati a pene fra un anno e quattro anni e nove mesi. Sentenza di primo ... Leggi su noinotizie

