Tanti auguri Destiny. Il videogames targato Bungie compie sei anni e festeggia con nuovi contenuti esclusivi (Di martedì 8 settembre 2020) Oggi, 6 anni fa, i giocatori di tutto il mondo hanno messo piede la prima volta nell’universo di Destiny. Da allora oltre 167 milioni di Guardiani si sono uniti alle schiere e hanno difeso la Luce per più di 8,6 miliardi di ore, la stessa quantità di tempo necessaria alla luce per viaggiare dal Sole alla Terra per 4.806 volte. Durante questo periodo la community ha risposto alla chiamata più di una volta raccogliendo oltre 8.5 milioni di dollari per Little Lights e altre degne cause in tutto il mondo. Quindi, quando si tratta di difendere l’umanità, che tu sia nel 31% che distrugge, nel 31% che ama la magia dello spazio o nel 38% che fa sembrare beli i mantelli, siamo onorati che tu abbia scelto di fare della Torre la tua casa. E ora, mentre ci troviamo sul precipizio di una nuova era, pronti per Oltre la Luce, ... Leggi su domanipress

chetempochefa : “Sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa' ?? Facciamo tanti auguri di buon compleanno a… - OfficialASRoma : ?? Tanti auguri ad Alberto De Rossi! Il tecnico dell'#ASRoma Primavera compie oggi 63 anni ?? - BeppeSala : Il 10 settembre 1930 nasceva a Milano #LilianaSegre, una donna straordinaria. La sua vita è un’immensa testimonianz… - iamknucklehead1 : @greg_jenner @SpursOfficial Tanti auguri, Greg! - Pol6510 : RT @ilRomanistaweb: ?? Tanti auguri Core de Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Tanti auguri Tanti auguri, Gianluca! Il Capoluogo Cesa, l’Azione Cattolica scrive ai candidati sindaco

Cesa (Caserta) – In una lettera indirizzata ai due candidati sindaco, Enzo Guida ed Ernesto Ferrante, il presidente dell’Azione Cattolica della Parrocchia di San Cesario, Antonio Sagliocco, a nome di ...

Liliana Segre compie 90 anni: “Ho visto insegnare l’odio, mi ha guarita l’amore”

Liliana Segre compie 90 anni. Un traguardo molto importante per una delle donne più iconiche d’Italia. “Testimone contro l’odio e la violenza”. Queste le parole di Sergio Mattarella in occasione del c ...

Cesa (Caserta) – In una lettera indirizzata ai due candidati sindaco, Enzo Guida ed Ernesto Ferrante, il presidente dell’Azione Cattolica della Parrocchia di San Cesario, Antonio Sagliocco, a nome di ...Liliana Segre compie 90 anni. Un traguardo molto importante per una delle donne più iconiche d’Italia. “Testimone contro l’odio e la violenza”. Queste le parole di Sergio Mattarella in occasione del c ...