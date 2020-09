Talsano-Avetrana, per il rifacimento della strada “si rischia di perdere un finanziamento da 153 milioni di euro” Provincia di Taranto: chiesto tempo fino ad ottobre per completare la documentazione. Ma non fare in tempo sarebbe letale (Di martedì 8 settembre 2020) Il finanziamento è regionale con fondi ancge europei, sottolinea Donato Pentassuglia che della questione ha fatto parte di un comizio domenica sera. Il punto non è ovviamente la campagna elettorale di un candidato a tornare nel consiglio regionale della Puglia: descrivere la situazione serve per evidenziare un pericolo che si corre in caso di ritardi. strada Talsano-Avetrana, litoranea occidentale tarantina, da rifare. finanziamento di 153 milioni di euro, dice Pentassuglia: finanziamento che si rischia di perdere perché si perde tempo. Entro dicembre scorso andava completata la documentazione e invece “il 9 ... Leggi su noinotizie

MRB_it : ?? Ecco i due gironi di Promozione: Ass.Sportiva Dil.Talsano, ASD Avetrana Calcio e SpartanBoys Ginosa FC nel girone… -

TARANTO - Tangenziale Sud, salvo imprevisti, per la prossima estate sarà percorribile. Almeno per quel che riguarda i primi due lotti (il terzo è in progettazione). La Taranto - Talsano, il cantiere a ...

“Scazzi bis”, le motivazioni della sentenza

La sentenza di pri­mo grado del processo “Scazzi bis” censura pesantemente la condotta degli imputati condannati per falsa testimonianza, calunnia e autoca­lunnia. Dai protagonisti principali del caso ...

