Taglio degli eletti, Di Maio: “Il Sì del Pd rafforza l’alleanza. Terremo fede ai patti”. La legge elettorale slitta: centrodestra fa ostruzionismo (Di martedì 8 settembre 2020) “Il fatto che ieri il Pd si sia espresso per il sì al referendum” sul Taglio dei parlamentari “rafforza l’alleanza di governo e ci permette di affrontare le prossime due settimane con la lealtà che ha sempre contraddistinto questa coalizione”. Lo ha detto a Milano il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Ora “Terremo fede ai patti sulla legge elettorale” e sulle modifiche ai regolamenti parlamentari, ha aggiunto Di Maio, osservando che “le stesse opposizioni, dichiarando di votare per il sì, sono coerenti con la legge che hanno votato in Parlamento in passato”. L'articolo Taglio degli eletti, Di ... Leggi su ilfattoquotidiano

