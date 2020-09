Tabellone Coppa Italia: calendario ufficiale, quanti possibili derby (Di martedì 8 settembre 2020) Tabellone Coppa Italia – Reso noto anche il calendario del trofeo nazionale. Si partirà il 23 settembre con le prime gare, la finale a Roma il 19 maggio. Riparte anche la Coppa Italia. Pochi giorni dopo l’inizio della Serie A toccherà anche alla Coppa nazionale riaprire i battenti per l’edizione 2020/2021. Si partirà con i match del primo turno eliminatorio il prossimo 23 settembre (prevalentemente in campo club di Lega Pro), con le squadre di Serie A che saranno impegnate solamente il 28 di ottobre, a partire dagli ottavi di finale. Il Napoli è il club detentore del trofeo, dopo aver battuto lo scorso maggio la Juventus in finale ai rigori in uno stadio Olimpico completamente deserto. La Lega Calcio ha ufficializzato pochi ... Leggi su bloglive

SerieA : Si è chiuso il sorteggio della #CoppaItalia 2020/2021. Qui il tabellone ufficiale. ?? - Inter : ?? | COPPA ITALIA Definito oggi il tabellone dell'edizione 2020/2021 ?? - forumJuventus : ?? Sorteggi Coppa Italia 2020/21 ?? Juve nella parte del tabellone con Milan e Inter ?? - GioGiachetti : RT @Inter: ?? | COPPA ITALIA Definito oggi il tabellone dell'edizione 2020/2021 ?? - LLPI4_ : RT @marifcinter: Coppa Italia, da una parte del tabellone Atalanta, Lazio, Napoli e Roma. Dall'altra Inter, Milan, Sassuolo e Juventus. Po… -