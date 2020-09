Svolta Whatsapp: inviare foto a minorenni diventa reato (Di martedì 8 settembre 2020) Storica Svolta della Cassazione: con la sentenza della terza sezione penale, da oggi inviare foto hot a un minorenne tramite app di messaggistica, come Whatsapp, sarà considerato reato di violenza sessuale. Potrebbe essere punito anche con il carcere. La sentenza ha avuto origine dal ricorso di un 32enne indagato per aver inviato dei messaggi “sessualmente … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

khvyuki : RT @97kvreta: Quando finalmente ti decidi a dare una svolta alla tua vita e passare la giornata diversamente, ma entri su Whatsapp e ricord… - 97kvreta : Quando finalmente ti decidi a dare una svolta alla tua vita e passare la giornata diversamente, ma entri su Whatsap… -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta Whatsapp

MeteoWeek

Storica svolta della Cassazione: con la sentenza della terza sezione penale, da oggi inviare foto hot a un minorenne tramite app di messaggistica, come Whatsapp, sarà considerato reato di violenza ses ...Il ruolo ingrato dei figli di padri famosi. Quanti esempi in diverse discipline: da Dino ad Andrea Meneghin passando per Giorgio e Tania Cagnotto per arrivare a Michael e Mick Shumacher; oppure Gilles ...