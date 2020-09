Svezia Under 21: Pontus Almqvist, il debuttante che ha steso l'Italia (Di martedì 8 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Fprime86 : RT @CorSport: #Under21, figuraccia #Italia: che tonfo in #Svezia! ?? - Andreadoria82 : RT @Imperatrice17: Under 21, Svezia-Italia 3-0. Debacle azzurra a Kalmar - Fprime86 : RT @tuttosport: #ItaliaUnder21, che crollo: la #Svezia domina 3-0 e rompe l'imbattibilità ?? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Europeo #Under 21, #SveziaItalia 3-0. Crollano gli azzurrini - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Chi è Pontus #Almqvist, il debuttante che ha steso l’#Italia cresciuto tra #Nike e #Thailandia -