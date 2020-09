Svezia-Portogallo, magia di Cristiano Ronaldo su punizione: 100esimo gol in Nazionale (VIDEO) (Di martedì 8 settembre 2020) Nuova stagione, vecchie abitudini. Cristiano Ronaldo si prende la scena nella giornata di Nations League e firma l’1-0 del Portogallo contro la Svezia. Tutto grazie ad una straordinaria punizione dai venticinque metri: CR7 si è incaricato della battuta e ha lasciato partire un destro che si è infilato all’incrocio dei pali. Niente da fare per Robin Olsen che si è allungato senza riuscire a deviare la palla dalla porta. Si tratta di un traguardo storico: è il 100esimo gol di CR7 in Nazionale. Non poteva scegliere modo migliore. Leggi su sportface

AleBerlo : @MaurizioAlba Masochista. Io sto guardando in alternanza il tennis e Portogallo Svezia (gran goal di Ronaldo su pun… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Nations League, Svezia-Portogallo: in campo dal 1' Cristiano Ronaldo e Kulusevski - SimoneAvsim : Ti accorgi di vivere nel Paese sbagliato quando Cristiano Ronaldo segna il suo 100° gol con la maglia del Portogall… - sportface2016 : Traguardo storico per #CR7: 100esimo gol in Nazionale. E sceglie un modo non banale... #swepor - gae_tra : RT @Boboj29: Svezia 0 Portogallo 1 Segna su punizione un interessante n° 7 , lo chiamano Cr7 - -