Sulla bara un casco da pompiere | l' addio al volontario 19enne morto per spegnere incendio

Cordoglio e commozione, la scritta "Ciro vive" e un casco da pompiere Sulla bara per dare l'ultimo addio a chi, neanche ventenne, ha perso la vita prestando servizio volontario alla comunità. È stata aperta stamattina nel Comune di Foggia la camera ardente per Ciro Campagna, il 19enne volontario della protezione civile morto lo scorso 2 settembre dopo essere stato investito, il 29 agosto, durante le operazioni di spegnimento di un incendio sull'autostrada A 16 nelle vicinanze di Cerignola.Sulla bara di Ciro è stato appoggiato un casco da pompiere, lo stesso che il giovane avrebbe voluto indossare in futuro:

