Suicidio tra i giovani, perchè? Il video di Sergio: lasciato dalla fidanzata, si impicca (Di martedì 8 settembre 2020) Sono sempre più numerosi i casi di ragazzi che tentano il Suicidio negli ultimi anni, in particolar modo adolescenti. Ma cosa c’è alla base di questo? Fonte PixabayÈ spaventoso da dire, ma è così. Il Suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani in età adolescenziale. In generale nel Bel Paese sono in continuo incremento i casi di disturbi psichiatrici tra i ragazzi. L’età media è intorno ai 14-15 anni e nella maggior parte dei casi i soggetti in questione sono di sesso femminile. Naturalmente non si tratta di un parametro rigido e unico. Anche persone adulte spesso e volentieri sono alle prese con queste problematiche. Un caso che ha fatto clamore in tal senso è quello di Sergio Pessi, 38enne livornese che ne ... Leggi su chenews

